Gilmore Girls
Folge 16: Rivalen
43 Min.Folge vom 12.05.2026
Lorelai ist dazu gezwungen ein gemeinsames Wellness-Wochenende mit Emily zu verbringen. Bereits nach kurzer Zeit kommt es zu ersten Spannungen ... Vor allem Emily leidet darunter, nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter zu haben, wie diese es zu Rory hat. Das bringt Lorelai auf die Idee, ein Symbol für die gemeinsame Zeit als Andenken mitzunehmen. Unterdessen will Rory eigentlich die Ruhe daheim genießen, aber Paris, Jess und auch Dean kommen ihren Plänen in die Quere.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Gilmore Girls
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH