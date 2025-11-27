Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Mutprobe

sixxStaffel 2Folge 7vom 27.11.2025
Mutprobe

MutprobeJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 7: Mutprobe

43 Min.Folge vom 27.11.2025

Rory schließt sich einer geheimen Verbindung der Chilton Schule an, die sich "The Puffs" nennt. Diese Gruppe soll sehr viel Macht besitzen, doch die neuen Anwärterinnen müssen sich vorab einer Mutprobe unterziehen: Die Mädchen sollen in das Büro des Direktors einbrechen ... Unterdessen organisiert Lorelai eine Modenschau für wohltätige Zwecke in ihrem Hotel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 5 Staffeln und Folgen