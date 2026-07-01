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Gilmore Girls

Trautes Heim, Stress allein

WarnerStaffel 2Folge 15vom 01.07.2026
Trautes Heim, Stress allein

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Gilmore Girls

Folge 15: Trautes Heim, Stress allein

41 Min.Folge vom 01.07.2026

Mit Jess und ihm in einer Wohnung wird es Luke doch nach einiger Zeit deutlich zu eng. Als er anschließend eine passende Wohnung findet, stellt sich allerdings heraus, dass Taylor das Haus gehört. Da sorgt für Probleme ... Derweil muss Rory das selbstgemachte Armband von Dean wiederfinden, das sie während eines Picknicks mit Jess verloren hat. Der ist allerdings nicht ganz unschuldig, wenn es um das Verschwinden geht. Auch beim Wiederfinden hat er seine Finger mit im Spiel.

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