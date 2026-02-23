Gilmore Girls
Folge 8: Zukunftsträume
43 Min.Folge vom 23.02.2026
Lorelai trifft sich mit Mia, der Besitzerin von Lorelais Arbeitsstelle, dem Independence Inn. Als Mia von den Plänen ihrer Freundin erfährt, gemeinsam mit Sookie ein eigenes Hotel zu eröffnen, ist sie überglücklich. Sie möchte das Independence Inn nämlich gerne verkaufen. Lorelai ist überrascht von diesem Plan und zettelt mit Sookie einen Streit an. Unterdessen erlaubt sich Jess einen Streich nach dem anderen und Luke hat darunter am meisten zu leiden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH