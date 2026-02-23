Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zukunftsträume

Staffel 2Folge 8vom 23.02.2026
Folge 8: Zukunftsträume

43 Min.Folge vom 23.02.2026

Lorelai trifft sich mit Mia, der Besitzerin von Lorelais Arbeitsstelle, dem Independence Inn. Als Mia von den Plänen ihrer Freundin erfährt, gemeinsam mit Sookie ein eigenes Hotel zu eröffnen, ist sie überglücklich. Sie möchte das Independence Inn nämlich gerne verkaufen. Lorelai ist überrascht von diesem Plan und zettelt mit Sookie einen Streit an. Unterdessen erlaubt sich Jess einen Streich nach dem anderen und Luke hat darunter am meisten zu leiden.

ATV 2
