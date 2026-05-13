Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Eine Hochzeit und ein Todesfall

sixxStaffel 2Folge 17vom 13.05.2026
Eine Hochzeit und ein Todesfall

Eine Hochzeit und ein TodesfallJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 17: Eine Hochzeit und ein Todesfall

43 Min.Folge vom 13.05.2026

Nachdem Lukes Onkel Louie verstorben ist, soll Luke sich um die Bestattung kümmern. Der soll - auf Wunsch von Lukes Vater - neben ihm in Stars Hollow begraben werden. Nach aufwendiger Organisation weigern sich jedoch alle eingeladenen Gäste zu kommen. Anscheinend hat niemand Louie wirklich gemocht. Unterdessen mischt sich Emily extrem in Sookies Hochzeitsvorbereitungen ein. Taylor muss derweil mit neuer Konkurrenz leben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 5 Staffeln und Folgen