Gilmore Girls
Folge 9: Romeo und Julia
43 Min.Folge vom 28.11.2025
Rory soll für das Schultheater im Stück "Romeo und Julia" die Julia spielen und Tristan den Romeo. Die Aufführung endet im Chaos, denn Tristan hat sämtliche Proben sabotiert und küsst Rory in der Schlussszene etwas zu heftig. Unterdessen erfährt Lorelai, wie Luke wirklich zu ihr steht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH