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Goldtaucher der Beringsee

Die Abrechnung

DMAXFolge vom 17.10.2014
Die Abrechnung

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 17.10.2014: Die Abrechnung

45 Min.Folge vom 17.10.2014Ab 6

Die Besatzung der „Wild Ranger“ ist mit ihrer Geduld am Ende. Die Männer haben das Vertrauen in ihren Kapitän verloren. Skipper Vernon Adkison hatte bis dato bei der Auswahl der Schürfspots kein glückliches Händchen. Die Ausbeute fiel mager aus. Deshalb stellt die Crew dem erfahrenen Goldsucher ein Ultimatum: Wenn die Schatzsucher bei der nächsten Ausfahrt wieder kein Edelmetall finden, wollen sie auf einem anderen Baggerschiff anheuern.

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