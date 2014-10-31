Der frühe Vogel fängt den WurmJetzt kostenlos streamen
Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 31.10.2014: Der frühe Vogel fängt den Wurm
44 Min.Folge vom 31.10.2014Ab 6
Für die Goldsucherflotte heißt es in Alaska: jetzt oder nie! Denn das Wetter vor der Küste von Nome verschlechtert sich, und die Temperaturen sinken. Ist der Hafen einmal zugefroren, geht nichts mehr. Deshalb müssen Hank Schimschat und seine Schatzsucher-Crew früh aus den Federn. Der Kapitänsneuling und die Mannschaft der 25 Meter langen „AU Grabber“ haben bis dato nur 33 Unzen Gold gefunden. Daher sind die Männer an diesem Morgen die ersten am Tom-Cod-Claim. Dort gibt das Team beim Baggern Gas, was das Zeug hält.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.