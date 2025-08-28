Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

Auf die Palme gebracht: Das Ex-Drama zieht alle in den Stress-Strudel!

JoynStaffel 3Folge 10vom 28.08.2025
Auf die Palme gebracht: Das Ex-Drama zieht alle in den Stress-Strudel!

Auf die Palme gebracht: Das Ex-Drama zieht alle in den Stress-Strudel!Jetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 10: Auf die Palme gebracht: Das Ex-Drama zieht alle in den Stress-Strudel!

50 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

Pech im Spiel UND in der Liebe. Die Scherben im Spiel haben kein Glück gebracht! Die Adventurer sind sich uneinig: Wer ist am Debakel schuld - Jessica, Germain oder womöglich sogar beide? Der neue Disput greift um sich und verstärkt die ohnehin schon vorherrschende Lagerbildung. Auch bei m Essen denken alle nur an sich und ihre Verbündeten. Das sorgt, wie könnte es anders sein, für neues Feuer, hitzige Diskussionen und Drama. In der Muschel-Zeremonie sind die Gemüter endgültig erhitzt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen