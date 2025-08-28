Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

Klotzen statt kleckern: Der erste Exit droht

JoynStaffel 3Folge 11vom 28.08.2025
Klotzen statt kleckern: Der erste Exit droht

Klotzen statt kleckern: Der erste Exit drohtJetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 11: Klotzen statt kleckern: Der erste Exit droht

41 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

Jetzt ist endgültig Schluss mit lustig: Der Morgen des ersten Exit-Games ist gekommen. Team Gelb geht gegen Team Lila ins Rennen. Beim Spiel ist ein klarer Kopf und jede Menge Allgemeinwissen gefragt. Nicht jede Antwort sitzt. Welches Team darf am Lost Beach bleiben und für wen ist die Abenteuerreise (endlich) vorbei? Lina und Jessica haben eine Aussprache. Können sie die Streitigkeiten begraben? Und auch die Männer sind emotional nicht im Gleichgewicht: Sie vermissen ihre Mamas.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen