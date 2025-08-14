Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles ist anders: Neuankömmlinge und ein Luxus-Strand!

Alles ist anders: Neuankömmlinge und ein Luxus-Strand!

43 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Die Stimmung am Lost Beach ist unterirdisch! Der Hunger regiert - und die Motivation ist im Keller. Zwei Teams machen sich auf zum Exit-Duell - und können ihr Glück kaum fassen: Es verschlägt sie an einen noch nie dagewesenen Ort, den Secret Beach. Hier ist Schluss mit Leiden und Seufzen, denn es gibt alles, wovon die Adventurer geträumt haben: Essen, bessere Betten und sogar eine Badewanne mit Aussicht. Und noch etwas, mit dem niemand gerechnet hat: Zwei neue Adventurer betreten den Sandstrand.

