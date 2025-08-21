Tiere krabbeln und Menschen kabbeln: Bei der Ekel-Challenge fliegen die Fetzen!Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 8: Tiere krabbeln und Menschen kabbeln: Bei der Ekel-Challenge fliegen die Fetzen!
44 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Am Lost Beach geht alles Schlag auf Schlag: Ein nächstes Spiel fordert den Adventurern so einiges ab! Es wird eklig - und es wird stressig. Trotzdem geben die Teams alles, um ihr Hungergefühl mit den gewonnenen Perlen stillen zu können. Weder glitschige Aale noch beißende Maden können die ehrgeizigen Adventurer von ihrem Ziel abbringen. Nach dem Spiel folgt die nächste Überraschung: Ein Umzug steht an - und dieser dürfte den Adventurern von dem Secret Beach so gar nicht gefallen!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn