Partner:innentausch: Diese Veränderung sorgt für Turbulenzen!Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 14: Partner:innentausch: Diese Veränderung sorgt für Turbulenzen!
50 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Was hat diese Survival-Show mit einem Swinger-Club gemeinsam? Bisher nichts, aber jetzt werden die Partner:innen getauscht! Team Pink hat die Macht und darf zwei andere Teams durchmischen. Dabei trifft es zwei besonders enge Duos. Die Enttäuschung sitzt tief - und das Vermissen ist groß. Können sich die neuen Teams sortieren und als starke Konkurrenz auftreten? Nach dem ersten Schock geht es am Strand heiß her. Bei einer Party werden nicht nur Füße geleckt, sondern auch wild geknutscht.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn