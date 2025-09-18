Wer steckt mit wem unter einer Decke?Jetzt kostenlos streamen
Folge 16: Wer steckt mit wem unter einer Decke?
42 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Bei der Muschelzeremonie müssen die Teams Farbe bekennen. Welche Allianzen bestehen und wer steht womöglich alleine da? Es geht um alles, denn zwei Teams müssen ins Exit Duell und ihr Verbleib am Lost Beach steht auf dem Spiel. Nach der Zeremonie wartet am Strand eine geheimnisvolle Schatzkiste auf die Adventurer. Als sie darin eine Decke finden, können die Frauen ihr Glück kaum fassen und arbeiten an einer gerechten Verteilung. Aber sie haben die Rechnung ohne die Männer gemacht...
Good Luck Guys
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn