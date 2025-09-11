Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

Viel Ärger um nichts: Ende gut, alles gut?

Staffel 3Folge 13vom 11.09.2025
Viel Ärger um nichts: Ende gut, alles gut?

Viel Ärger um nichts: Ende gut, alles gut?

Good Luck Guys

Folge 13: Viel Ärger um nichts: Ende gut, alles gut?

45 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12

Anna ist auf hundertachtzig: "Ich möchte jetzt auch nicht mehr mit der reden." Auch Lina ist stinksauer. Sie hat das Gefühl, dass die Allianz vom Secret Beach sie erpressen und den Feuerstein nur gegen eine Lebensmittel-Gegenleistung rausrücken wollte. Nach einem großen Knall raffen sich dann aber alle wieder zusammen und erzählen sich krasse Geschichten aus ihrem Leben. Auch Ceyda öffnet sich bei Tim Kühnel und spricht über ihre Einsamkeit. Außerdem findet eine Romanze am Secret Beach ein Ende.

Weitere Folgen in Staffel 3

