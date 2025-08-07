Muschelzeremonie - Strategie oder Sympathie?Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Muschelzeremonie - Strategie oder Sympathie?
49 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Die nervenaufreibende Muschelzeremonie steht vor der Tür! Am Lost Beach brodelt es: Wer wählt wen? Verfolgen die Teams knallharte Strategien oder siegt am Ende doch die Sympathie? Die Entscheidung fällt! Wer muss zittern und sich im Exit-Duell beweisen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
