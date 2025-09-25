Der letzte Taktik-Talk: Diese Muschelzeremonie hat es in sich!Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 19: Der letzte Taktik-Talk: Diese Muschelzeremonie hat es in sich!
41 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Es ist die Folge der letzten Male. Das Finale steht vor der Tür und der Konkurrenzkampf wird größer. Beim letzten Pearl Game können sich alle noch einmal wertvolle Muscheln erspielen. Dafür geben die Teams alles - und sind bereit, sich mehr als nur die Hände schmutzig zu machen. Dann die Überraschung: Es gibt noch eine letzte Muschelzeremonie. Mit den Perlen können sich Stimmen erkauft werden. Das Taktieren beginnt. Wer kann sich auf seine Allianz verlassen und wer wird im Stich gelassen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn