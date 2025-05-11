Zum Inhalt springenBarrierefrei
Späte Reue

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 11.05.2025
46 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 6

Grätzlpolizistin Andrea wird von einem Mann kontaktiert, der sein Gewissen erleichtern und sich stellen möchte. Er soll vor Jahren einen Supermarkt überfallen haben. Bei ihren Recherchen stoßen Andrea und ihr Kollege Daniel tatsächlich auf einen ungelösten Fall im besagten Zeitraum und auch das Täterprofil stimmt mit den Aussagen des Anrufers überein. Doch welche Auswirkungen hat sein spätes Geständnis?

