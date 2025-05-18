Kommissar Zufall im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 7: Kommissar Zufall im Einsatz
46 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6
Am Wiener Westbahnhof stoßen die Grätzlpolizisten Andrea und Daniel auf einen Passanten, bei dem die Personenkontrolle für die Beamten selbst zur Gefahr wird: Seine Tasche ist voller gebrauchter Spritzen. Im Zuge der Amtshandlung und des Abgleichs mit der Datenbank tun sich noch weitere Abgründe auf. Der Mann wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich von der Staatsanwaltschaft gesucht, und zwar wegen Straftaten, die alles andere als ein Kavaliersdelikt sind.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grätzlpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS4