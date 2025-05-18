Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grätzlpolizei

Kommissar Zufall im Einsatz

PULS 4Staffel 2Folge 7vom 18.05.2025
Folge 7: Kommissar Zufall im Einsatz

46 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6

Am Wiener Westbahnhof stoßen die Grätzlpolizisten Andrea und Daniel auf einen Passanten, bei dem die Personenkontrolle für die Beamten selbst zur Gefahr wird: Seine Tasche ist voller gebrauchter Spritzen. Im Zuge der Amtshandlung und des Abgleichs mit der Datenbank tun sich noch weitere Abgründe auf. Der Mann wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich von der Staatsanwaltschaft gesucht, und zwar wegen Straftaten, die alles andere als ein Kavaliersdelikt sind.

