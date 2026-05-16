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Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche: Kaisersemmel / Wien

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 16.05.2026
Grüße aus der Küche: Kaisersemmel / Wien

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Grüße aus der Küche Staffel 2

Folge 10: Grüße aus der Küche: Kaisersemmel / Wien

17 Min.Folge vom 16.05.2026

Carmen, Paloma und Simon bekommen Post aus Wien. In ihrem Paket finden sie Kaisersemmeln. Dazu gibt es einen Brief von Eli, die vom Stephansdom, Schloss Schönbrunn und anderen Sehenswürdigkeiten ihres Heimatbundeslandes schreibt. Aus den Kaisersemmeln zaubert das Küchenteam gefüllte Backofen-Semmeln und Semmel-Kekse mit Schoko-Nuss-Aufstrich. Und wir besuchen Bäcker Jan, der uns in der Backstube zeigt, wie Kaisersemmeln gemacht werden. Bildquelle: ORF/Tower10/

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