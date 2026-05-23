Grüße aus der Küche: Lungauer Eachtling / SalzburgJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 11: Grüße aus der Küche: Lungauer Eachtling / Salzburg
16 Min.Folge vom 23.05.2026
Paulina und Emilia kochen mit ihrem Papa Benedikt gelbes Kartoffelcurry. Dafür hat ihnen Leon aus Salzburg eine besonders köstliche Spezialität geschickt: die Erdäpfelsorte Lungauer Eachtling. In seinem Brief schreibt er über das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart, die Krimmler Wasserfälle und viele tolle Sehenswürdigkeiten, die es sonst noch in Salzburg gibt. Bei Bäuerin Julia erfahren wir etwas über Anbau und Ernte des Lungauer Eachtlings. Bildquelle: ORF/Tower10
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