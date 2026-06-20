Grüße aus der Küche: Ei vom Wanderhuhn / OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 15: Grüße aus der Küche: Ei vom Wanderhuhn / Oberösterreich
17 Min.Folge vom 20.06.2026
Die Schulfreunde Hannah und Lionel schwingen mit Mama Christina den Kochlöffel. Sie bereiten Schakschuka mit Pfannenbrot zu. Dafür verwenden die drei Eier aus Oberösterreich. Geschickt hat sie Mateo, der in seinem Brief auch viel Tolles über sein Bundesland erzählt. Die Eier kommen von Bauer Hannes. Er hat einen mobilen Stall, in dem über tausend Wanderhühner wohnen, gackern und Eier legen. Bildquelle: ORF/Tower10
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