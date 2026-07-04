Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche: Käferbohne / Steiermark

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 04.07.2026
Grüße aus der Küche: Käferbohne / Steiermark

Grüße aus der Küche: Käferbohne / SteiermarkJetzt kostenlos streamen

Grüße aus der Küche Staffel 2

Folge 17: Grüße aus der Küche: Käferbohne / Steiermark

17 Min.Folge vom 04.07.2026

Alyssa, Maja und Michael bekommen Post aus der Steiermark. Tobias schreibt in seinem Brief von den Besonderheiten seines Bundeslands, zum Beispiel vom Dachstein und dem grünen See. In seinem Paket findet das Küchenteam eine steirische Spezialität: Käferbohnen. Daraus zaubern die drei köstliche Käferbohnen- Falafel mit Dip und buntem Salat. Außerdem besuchen wir Käferbohnen-Expertin Michaela bei der Ernte. Bildquelle: ORF/Tower10/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grüße aus der Küche Staffel 2
ORF Kids
Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen