Grüße aus der Küche: Käferbohne / SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 17: Grüße aus der Küche: Käferbohne / Steiermark
17 Min.Folge vom 04.07.2026
Alyssa, Maja und Michael bekommen Post aus der Steiermark. Tobias schreibt in seinem Brief von den Besonderheiten seines Bundeslands, zum Beispiel vom Dachstein und dem grünen See. In seinem Paket findet das Küchenteam eine steirische Spezialität: Käferbohnen. Daraus zaubern die drei köstliche Käferbohnen- Falafel mit Dip und buntem Salat. Außerdem besuchen wir Käferbohnen-Expertin Michaela bei der Ernte. Bildquelle: ORF/Tower10/
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