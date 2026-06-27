Grüße aus der Küche: Bröseltopfen - KärntenJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 16: Grüße aus der Küche: Bröseltopfen - Kärnten
17 Min.Folge vom 27.06.2026
Die Freunde Paul und Bernhard kochen mit Pauls Onkel Andi gefüllte Topfenteigtaschen mit Sauerrahm-Dip und Salat. Dafür hat ihnen Mika Bröseltopfen aus Kärnten geschickt. In seinem Brief beschreibt er Natursehenswürdigkeiten aus seinem Heimatbundesland, zum Beispiel die Nockberge und den Weißensee. Später geht es nach Klein St. Paul in eine Molkerei. Hier zeigt uns Molkereimeister Michael, wie Bröseltopfen hergestellt wird. Bildquelle: ORF/Tower10/
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