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Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche: Bröseltopfen - Kärnten

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 27.06.2026
Grüße aus der Küche: Bröseltopfen - Kärnten

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Grüße aus der Küche Staffel 2

Folge 16: Grüße aus der Küche: Bröseltopfen - Kärnten

17 Min.Folge vom 27.06.2026

Die Freunde Paul und Bernhard kochen mit Pauls Onkel Andi gefüllte Topfenteigtaschen mit Sauerrahm-Dip und Salat. Dafür hat ihnen Mika Bröseltopfen aus Kärnten geschickt. In seinem Brief beschreibt er Natursehenswürdigkeiten aus seinem Heimatbundesland, zum Beispiel die Nockberge und den Weißensee. Später geht es nach Klein St. Paul in eine Molkerei. Hier zeigt uns Molkereimeister Michael, wie Bröseltopfen hergestellt wird. Bildquelle: ORF/Tower10/

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