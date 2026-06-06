Grüße aus der Küche: Heumilch / TirolJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 13: Grüße aus der Küche: Heumilch / Tirol
17 Min.Folge vom 06.06.2026
Enzo und Livia kochen mit ihrer Großcousine Fini. Deniz schickt ihnen dafür eine Spezialität aus Tirol: Heumilch. Dazu bekommen die drei einen Brief, in dem Deniz von den schönsten Plätzen in Tirol erzählt. Aus der Tiroler Heumilch zaubert das Küchenteam Milchweckerl mit Fruchtaufstrich und einen gesunden, grünen Vitamin C Shake. Außerdem besuchen wir Magdalena und Hannes auf ihrem Hof, lernen die Kühe kennen und erfahren, warum die Heumilch Heumilch heißt. Bildquelle: ORF/Tower10/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grüße aus der Küche Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids