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Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche: Heumilch / Tirol

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 06.06.2026
Grüße aus der Küche: Heumilch / Tirol

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Grüße aus der Küche Staffel 2

Folge 13: Grüße aus der Küche: Heumilch / Tirol

17 Min.Folge vom 06.06.2026

Enzo und Livia kochen mit ihrer Großcousine Fini. Deniz schickt ihnen dafür eine Spezialität aus Tirol: Heumilch. Dazu bekommen die drei einen Brief, in dem Deniz von den schönsten Plätzen in Tirol erzählt. Aus der Tiroler Heumilch zaubert das Küchenteam Milchweckerl mit Fruchtaufstrich und einen gesunden, grünen Vitamin C Shake. Außerdem besuchen wir Magdalena und Hannes auf ihrem Hof, lernen die Kühe kennen und erfahren, warum die Heumilch Heumilch heißt. Bildquelle: ORF/Tower10/

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