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Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche: Weingartenknoblauch / Burgenland

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 30.05.2026
Grüße aus der Küche: Weingartenknoblauch / Burgenland

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Grüße aus der Küche Staffel 2

Folge 12: Grüße aus der Küche: Weingartenknoblauch / Burgenland

17 Min.Folge vom 30.05.2026

Dieses Mal kochen die Mitglieder der Kids-Pop-Band "Young Republic" Liya, Ella und Alice zusammen mit ihrer Managerin Fe. Die vier machen Gnocchi mit cremiger Röstknoblauch-Tomaten-Sauce. Den Weingartenknoblauch dafür schickt Mira aus dem Burgenland. Sie wohnt in der Hauptstadt Eisenstadt und hat viel über ihr Heimatbundesland zu erzählen. Außerdem besuchen wir Bauer Erich beim Weingartenknoblauch-Anbau und erfahren, wie man Knoblauch-Zöpfe bindet. Bildquelle: ORF/Tower10

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