Grüße aus der Küche: Waldviertler Graumohn / NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 14: Grüße aus der Küche: Waldviertler Graumohn / Niederösterreich
17 Min.Folge vom 13.06.2026
Das Team bestehend aus Aaron, Maral und Renata bringt im Küchenstudio die Töpfe zum Brodeln. Die drei kochen eine pikante Mohnnudel-Pfanne mit Waldviertler Graumohn aus Niederösterreich. Den Mohn hat ihnen Ronja geschickt. Sie wohnt in der Landeshauptstadt St. Pölten und weiß viel über die tollsten Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes. Außerdem geht es nach Armschlag, wo Mohn-Bäuerin Rosemarie zeigt, wie der Graumohn geerntet wird und was ihn besonders macht. Bildquelle: ORF/Tower10
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