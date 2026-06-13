Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche: Waldviertler Graumohn / Niederösterreich

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 13.06.2026
Grüße aus der Küche: Waldviertler Graumohn / Niederösterreich

Grüße aus der Küche: Waldviertler Graumohn / NiederösterreichJetzt kostenlos streamen

Grüße aus der Küche Staffel 2

Folge 14: Grüße aus der Küche: Waldviertler Graumohn / Niederösterreich

17 Min.Folge vom 13.06.2026

Das Team bestehend aus Aaron, Maral und Renata bringt im Küchenstudio die Töpfe zum Brodeln. Die drei kochen eine pikante Mohnnudel-Pfanne mit Waldviertler Graumohn aus Niederösterreich. Den Mohn hat ihnen Ronja geschickt. Sie wohnt in der Landeshauptstadt St. Pölten und weiß viel über die tollsten Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes. Außerdem geht es nach Armschlag, wo Mohn-Bäuerin Rosemarie zeigt, wie der Graumohn geerntet wird und was ihn besonders macht. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grüße aus der Küche Staffel 2
ORF Kids
Grüße aus der Küche Staffel 2

Grüße aus der Küche Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen