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Grüße aus der Küche Staffel 2
Folge 18: Grüße aus der Küche: Sura Käs / Vorarlberg
17 Min.Folge vom 11.07.2026
Im Küchenstudio kocht das ORF Kids Moderatoren-Duo Fanny und Stefan. Die beiden bekommen einen Brief und ein Paket von Nina aus Vorarlberg. Im Brief erzählt Nina vom Bregenzer Wald, dem Montafon und vielem mehr. Im Paket findet das Küchenteam Sura Käs - also Sauerkäse. Daraus machen Fanny und Stefan Vorarlberger Käsknöpfle mit Kartoffelsalat. Außerdem geht es zu Andreas und Andrea auf die Alm, wo wir erleben, wie Sura Käs hergestellt wird. Bildquelle: ORF/Tower10/
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