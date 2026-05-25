G'sund in Österreich: Grün als KraftquelleJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 16: G'sund in Österreich: Grün als Kraftquelle
50 Min.Folge vom 25.05.2026
Christine Reiler erforscht die heilsame Wirkung der Farbe Grün und zeigt, wie Natur Körper und Geist stärkt. Von Kärntens Hightech-Zitrusgärten bis zu urbanen Gartenprojekten wird deutlich, dass Grün beruhigt und gesundheitsfördernd wirkt – durch grünes Licht, Gartenarbeit oder pflanzliche Ernährung. Die Reise beweist: Grün ist eine Quelle von Wohlbefinden und Lebenskraft. Bildquelle: Kiwi TV/ORF
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