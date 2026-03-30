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G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Aufatmen - Wie Lunge und Luft gesund bleiben

ORF2Staffel 1Folge 15vom 30.03.2026
G'sund in Österreich: Aufatmen - Wie Lunge und Luft gesund bleiben

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G'sund in Österreich

Folge 15: G'sund in Österreich: Aufatmen - Wie Lunge und Luft gesund bleiben

41 Min.Folge vom 30.03.2026

Die wichtigste Medizin ist unsichtbar: Christine Reiler zeigt, wie sehr Luft unsere Gesundheit bestimmt – draußen wie drinnen. Von heilsamen Luftkurorten bis zu versteckten Schadstoffen im Alltag: eine überraschende Spurensuche zwischen Wissenschaft und persönlichen Schicksalen und die Frage, ob wir richtig atmen. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

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