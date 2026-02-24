Harrys liabste Hütt'n: Die Loferer Alm in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 194: Harrys liabste Hütt'n: Die Loferer Alm in Salzburg
Harry Prünster ist diesmal in Salzburg unterwegs. Er startet seine Skitour in Lofer. Das Skigebiet Almenwelt Lofer ist in ca. 40 Autominuten von Salzburg erreichbar, unweit der Tiroler und der bayerischen Grenzen. Von der Bergstation Schwarzeck fährt Harry zur Schönblick Hütte, die von der gebürtigen Engländerin Vanya geführt wird. Sie erzählt, warum sie nach Österreich gekommen ist, verrät, was ein LA-Burger ist und hat außerdem jede Menge Lustiges aus der langen Geschichte der Hütte auf Lager. Den "Loderbichl" führen Hubert und Marlies Wimmer in dritter Generation. In ihrer Hütte wird vor allem Hausmannskost serviert. Und auf seiner letzten Station, der Soderkaser Hütte, hofft Harry das Geheimnis der echten Breznsuppe zu lüften.
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