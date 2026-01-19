Harrys liabste Hütt'n: Damüls und Faschina - VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 157: Harrys liabste Hütt'n: Damüls und Faschina - Vorarlberg
24 Min.Folge vom 19.01.2026
Harry Prünster im Grenzgebiet Bregenzerwald und Großes Walsertal in Vorarlberg unterwegs. Im Skigebiet Fontanella-Faschina wird er die Franz Josef Hütte besuchen, die sein Wirt Franz Josef eigenhändig aufgebaut hat. Im Schwartenstadl in Damüls wird der Wirt Peter versuchen, Harry seine "Gschichtln" glaubhaft zu machen und im sportlichen Sonnenheim erzählt der Stuttgarter Harald Kiedaisch, wie man ein Sportlerheim mit einer interessanten Hütte für Skigäste verbinden kann. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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