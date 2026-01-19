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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Damüls und Faschina - Vorarlberg

ORF IIIStaffel 1Folge 157vom 19.01.2026
Harrys liabste Hütt'n: Damüls und Faschina - Vorarlberg

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 157: Harrys liabste Hütt'n: Damüls und Faschina - Vorarlberg

24 Min.Folge vom 19.01.2026

Harry Prünster im Grenzgebiet Bregenzerwald und Großes Walsertal in Vorarlberg unterwegs. Im Skigebiet Fontanella-Faschina wird er die Franz Josef Hütte besuchen, die sein Wirt Franz Josef eigenhändig aufgebaut hat. Im Schwartenstadl in Damüls wird der Wirt Peter versuchen, Harry seine "Gschichtln" glaubhaft zu machen und im sportlichen Sonnenheim erzählt der Stuttgarter Harald Kiedaisch, wie man ein Sportlerheim mit einer interessanten Hütte für Skigäste verbinden kann. Bildquelle: ORF

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