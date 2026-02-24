Harrys liabste Hütt'n: Carezza in SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 193: Harrys liabste Hütt'n: Carezza in Südtirol
25 Min.Folge vom 24.02.2026
Das Skigebiet Carezza/Karersee in Südtirol liegt 20 Autominuten von Bozen entfernt. Von König Laurins Lounge, einer Skihütte in 2337 Meter Seehöhe hat Harry Prünster einen wunderbaren Blick auf den sagenumwobenen Rosengarten, einen markanten Gebirgszug der Südtiroler Dolomiten. Die Sagen der Region begleiten Harry bei seiner Skitour weiter zur Moseralm. Man erreicht die Alm, die auf eine interessante Geschichte verweisen kann, auf Ski ebenso, wie über das ausgedehnte Loipennetz und mit dem Auto. Auf der Piste, aber doch schon fast beim Auto, findet man den Hennenstall, eine ehemalige Apres Skibar, die für ihre Grillspezialitäten bekannt ist.
