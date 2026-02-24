Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Zauchensee-Kleinarl, Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 196vom 24.02.2026
24 Min.Folge vom 24.02.2026

In der Salzburger Sportwelt erwarten Skifahrer Pisten für jedes Niveau. Zauchensee und Kleinarl sind durch die Tauernautobahn getrennt, verbunden über den „Zauchi“-Traktor. Harry schaukelt vom Weltcuport Zauchensee nach Kleinarl, genießt wechselnde Aussichten und Einkehrmöglichkeiten wie die neue Sonnalm oder das Almdorf Zauchensee. Am Mooskopf trifft er die Ausnahmeathletin Annemarie Moser-Pröll – ihr Berggasthaus Pröll lädt zu heimischen Köstlichkeiten und gemütlicher Atmosphäre ein.

ORF III
