Harrys liabste Hütt'n
Folge 195: Harrys liabste Hütt'n: Zwischen den Grenzen auf der Forsteralm
Zwischen Ober- und Niederösterreich pendelt Harry Prünster diesmal hin und her, denn das Skigebiet Forsteralm erstreckt sich über beide Bundesländer. Von Waidhofen an der Ybbs geht es bis Gaflenz, und schon kann man die Ski anschnallen. Harrys erste Station ist die Amstettnerhütte, geführt vom Aussteiger Günter Tiefenthaler. Auf der Hirschkogelhütte serviert Alex Fischerauer süße und pikante Palatschinkenvariationen und jede Menge Hausmannskost. Im "Austall" lernt Harry Bruno Krammer kennen, Hüttenwirt und ehrenamtlicher Bergretter. Er hat das Kochen von der Oma gelernt und die Spezialität hier sind ihre Mehlspeisen. Auf der Forsterau gibt es Winter Alm-Clubbings mit DJs und Livemusik für Junge und Junggebliebene.
