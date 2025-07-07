Harrys liabste Hütt'n: Oststeiermark - Das steirische AlmenlandJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Harrys liabste Hütt'n: Oststeiermark - Das steirische Almenland
24 Min.
Folge vom 07.07.2025
Harry wandert auch diesen Sommer durch eine wunderschöne Gegend in Österreich und stellt Wanderrouten vor. Untermalt mit Bildern und Landschaft, Flora und Fauna und anderen Besonderheiten der Gegend macht Harry den Zusehern Lust aufs Wandern. Und er macht Lust aufs Einkehren: Denn in jeder Folge wird eine interessante Hütte vorgestellt. Diese Hütte ist zum Beispiel durch ihr kulinarisches Angebot, durch ihre exponierte Lage, durch ihre Geschichte, oder eine andere Besonderheit einzigartig. Bildquelle: ORF/ORF Steiermark/Gerd H. Zengerer
