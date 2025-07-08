Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Alpines Mostviertel - Wandern im Grenzland

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 08.07.2025
24 Min.Folge vom 08.07.2025

Harry wandert auch diesen Sommer durch eine wunderschöne Gegend in Österreich und stellt Wanderrouten vor. Untermalt mit Bildern und Landschaft, Flora und Fauna und anderen Besonderheiten der Gegend macht Harry den Zusehern Lust aufs Wandern. Und er macht Lust aufs Einkehren: Denn in jeder Folge wird eine interessante Hütte vorgestellt. Diese Hütte ist zum Beispiel durch ihr kulinarisches Angebot, durch ihre exponierte Lage, durch ihre Geschichte, oder eine andere Besonderheit einzigartig. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

