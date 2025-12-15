Hawaii Five-0
Folge 12: Anruf mit Folgen
40 Min.Ab 16
Die Suche nach Dayu Mei führt das Team in ein Hotel, in dem sie eine ihrer Kontaktpersonen ausfindig machen möchte. Dort treffen die Agenten auch auf zwei Privatdetektive, die den Auftrag haben, die Zielperson der Five-O-Agenten zu beschatten. Es stellt sich heraus, dass die beiden Spione wichtiges Hintergrundwissen besitzen und eine große Hilfe darstellen könnten ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
