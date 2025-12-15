Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 10Folge 8
42 Min.Ab 16

Grovers Nichte, eine aufstrebende Basketballspielerin, ist zu Besuch, um ihre Karriere voranzutreiben. Als guter Onkel lässt Grover seine Beziehungen spielen und organisiert ihr einen Termin mit Basketballstar Metta World Piece. Derweil steht das Five-O-Team vor einem neuen Fall: Ein verletzter Mann wurde im Dschungel gefunden und sollte per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Doch ehe ihm geholfen werden kann, tötet er die Rettungssanitäter und flüchtet.

