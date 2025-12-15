Hawaii Five-0
Folge 17: Mord, wie er im Buche steht
42 Min.Ab 16
Junior kommt von seinem Einsatz zurück und wird mit freudigen Armen von Tani empfangen. Während die beiden ihre Zweisamkeit genießen, müssen sich Steve und sein Team um zwei Mordfälle kümmern, die im Zusammenhang stehen könnten. Ein Musiklehrer und eine Buchhändlerin werden ermordet aufgefunden. In beiden Fällen hinterließ der Täter handgeschriebene Zettel voll mit Zitaten. Welches Motiv könnte dahinterstecken?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
