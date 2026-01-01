Hawaii Five-0
Folge 9: Hawaiianisches Gold
Ab 16
Die Five-O-Agenten stehen vor einem sonderbaren Fall: Ein bekannter Philanthrop wurde getötet und ausgeraubt. Das Bizarre: Beim erbeuteten Hab und Gut handelt es sich um keine Wertgüter, sondern um einen scheinbar sehr kostbaren Baum, der abgesägt und entwendet wurde. Derweil versucht auch Junior, eine komplizierte Angelegenheit zu klären, nachdem er erfahren hat, dass seine Eltern überfallen wurden ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
