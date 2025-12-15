Hawaii Five-0
Folge 14: Verunglückt
42 Min.Ab 16
Steve macht sich große Sorgen um seinen Hund Eddie, der nach seinem Einsatz beim Militär aller Voraussicht nach unter posttraumatischem Stress leidet. Danny kann derweil sein Glück kaum fassen: In einer Bar wird er von einer unbekannten Schönheit angesprochen, die gleich in die Flirt-Offensive geht. Doch das Date nimmt kein glückliches Ende, als die beiden bei der Heimfahrt von einem anderen Autofahrer gerammt werden, der Fahrerflucht begeht ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
