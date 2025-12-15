Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Das Geständnis

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 16
Das Geständnis

Das GeständnisJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 16: Das Geständnis

42 Min.Ab 16

Das Außenministerium zieht das Five-O-Team zu Rate, um ein geopolitisches Desaster zu vermeiden: Die amerikanische Staatsbürgerin Lorena Massey hat nämlich gestanden, ihren Ehemann, einen hochrangigen Diplomaten vom thailändischen Konsulat, getötet zu haben. Was war ihr Motiv und wie geht es mit den Beziehungen zwischen den Ländern weiter? Derweil geraten Tani und Noelani mitten in einen bewaffneten Raubüberfall, der von einem kriminellen Paar begangen wird.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen