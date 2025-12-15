Hawaii Five-0
Folge 5: Verschwunden
42 Min.Ab 16
An Halloween ereignet sich ein schauderhafter Doppelmord, der das Five-O-Team auf den Plan ruft: Mitten in ihrer Wohnung wird die ehemalige Nonne Edith erschossen aufgefunden. Doch damit nicht genug: In ihrem Keller liegt ihr blutverschmierter Mörder, der ebenfalls getötet wurde, nachdem er ein mysteriöses Verließ öffnete. Dort befand sich ein Unbekannter, der nun auf der Flucht ist ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren