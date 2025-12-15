Hawaii Five-0
Folge 4: Tausend Regeln
Cullen wird durch eine selbstgebaute Bombe getötet, die mitten in seinem Haus hochgeflogen ist und dieselbe Handschrift trägt wie diejenige, die in McGarretts Haus deponiert wurde. Einigen Geldtransferleistungen zufolge pflegte er wohl Kontakte zu Asien. Zeitgleich müssen die Five-O-Beamten in einem neuen Fall ermitteln, bei dem eine junge Frau entführt wurde. Sie hoffen, dass der inhaftierte Hacker Aaron Wright ihnen weiterhelfen kann ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
