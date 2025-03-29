Heimat Österreich: Im steirischen VulkanlandJetzt kostenlos streamen
Folge 148: Heimat Österreich: Im steirischen Vulkanland
46 Min.Folge vom 29.03.2025
Das steirische Vulkanland rund um die Bezirke Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz ist eine stark von örtlichen Traditionen geprägte Region. Wenn die Tage kürzer werden, ziehen sich die Menschen hier zum Korbflechten zurück, ein Brauch, der die Familien und die einzelnen Generationen verbindet. Martin Vogg zeigt den Wandel hier über die vergangenen Jahrzehnte und lässt die hier verwurzelten Leute über den Reiz und auch über die Rauheit des Lebens hier zu Wort kommen. Regie: Martin Vogg
