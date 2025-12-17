Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimat Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 197vom 17.12.2025
Folge 197: Leben im Ennstal

44 Min.Folge vom 17.12.2025

Schladming, Dachstein, Totes Gebirge – kaum eine Region umschließt so viele alpine Kultorte wie das Ennstal. Alfred Ninaus portraitiert in dieser ORF III Landleben-Produktion dieses ikonische Tal und seine bergbäuerliche Bevölkerung. Die harten, kargen Winter hier machen den Menschen hier das Leben schwer, aber die Natur entschädigt sie mit einem herrlichen Panoramablick auf über zweitausend Meter, mit klarer Luft und mit dem Gefühl, im Einklang mit der Schöpfung zu leben. Der Film zeigt, was diese Region einmal war, bevor hier mit großen Schritten der Skitourismus Einzug gehalten hat. Bildquelle: ORF/Ninaus/Richard Mayr

ORF III
