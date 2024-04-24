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Heimat Österreich

Heimat Österreich: Am Fuß des Untersberg

ORF IIIStaffel 1Folge 86vom 24.04.2024
Heimat Österreich: Am Fuß des Untersberg

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Heimat Österreich

Folge 86: Heimat Österreich: Am Fuß des Untersberg

47 Min.Folge vom 24.04.2024

Beeindruckend erhebt sich der Untersberg auf fast 2.000 Meter Seehöhe im Salzburger Grenzland. "Heimat Österreich" begleitet unter anderem Rauchfangkehrer Johannes Schmitzberger bei seiner Arbeit auf der Zeppezauer Hütte, die Fürstenbrunner Aperschnalzer, die diesem uralten Brauch frönen, den Kugelmüller Georg Maric, der dieses traditionelle Handwerk am Leben erhält, und den Volksliederchor im Heimathaus in Grödig. Phantastische Naturaufnahmen und die Nähe zu den Menschen, die in dieser Alpenregion verwurzelt sind, geben einen Eindruck von der Einzigartigkeit dieses Bergmassivs. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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