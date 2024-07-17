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Heimat Österreich

Heimat Österreich: Bergleben rund ums Mölltal

ORF IIIStaffel 1Folge 96vom 17.07.2024
Heimat Österreich: Bergleben rund ums Mölltal

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Heimat Österreich

Folge 96: Heimat Österreich: Bergleben rund ums Mölltal

46 Min.Folge vom 17.07.2024

Heiligenblut mit seinem malerischen Kirchlein gilt als einer der schönsten alpinen Ausblicke überhaupt. Vom Fuß des Großglockners führt Regisseur Udo Maurer in dieser „Heimat Österreich“-Produktion dem Verlauf der Möll hinab und porträtiert Bewohnerinnen und Bewohner dieses urigen Tales. Bildquelle: ORF/Unafilm

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