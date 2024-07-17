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Heimat Österreich
Folge 96: Heimat Österreich: Bergleben rund ums Mölltal
46 Min.Folge vom 17.07.2024
Heiligenblut mit seinem malerischen Kirchlein gilt als einer der schönsten alpinen Ausblicke überhaupt. Vom Fuß des Großglockners führt Regisseur Udo Maurer in dieser „Heimat Österreich“-Produktion dem Verlauf der Möll hinab und porträtiert Bewohnerinnen und Bewohner dieses urigen Tales. Bildquelle: ORF/Unafilm
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