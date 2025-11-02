Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 13vom 02.11.2025
Folge 13: Unter der Gürtellinie

71 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die zweite Entscheidungszeremonie steht bevor, in der sich die Kandidaten wieder einmal entscheiden müssen, ob sie ihre Ehe fortführen oder die Show verlassen wollen. Während Alyssa und Duncan vor Glück strahlen, wirft Melissa ihrem Mann Josh vor, kein echter Mann zu sein. Wird die Beziehung zwischen den beiden fortbestehen? Auch die Ehe zwischen Caitlin und Shannon steht auf der Kippe.

